近來軍中醜聞層出不窮，過去40天內已連環爆出4起軍紀敗壞事件。國民黨文傳會副主委、新北市立委第一選區參選人洪孟楷直言，平均10天有一起，而以時間點來看，是從5月初開始，剛好是民進黨延長初選之時，身為三軍統帥的蔡英文總統當要負起完全責任。

洪孟楷在臉書上發文指出，過去40天的時間，接連爆發4起軍紀敗壞事件，包括成功艦艦長婚外情、鳳陽艦艦長酒後亂性、「四腳獸」到今日大台軍艦官兵亂性，40天4起，平均10天1起。他認為，若是登革熱要找市長，那麼軍紀敗壞到這種程度，身為三軍統帥的蔡英文總統當要負起完全責任。

洪孟楷分析，從5月初開始，剛好也是民進黨內延長初選後，蔡英文焦頭爛額忙選舉時，重大軍紀敗壞事件開始頻傳，讓人有內部鬥爭的傳言不斷。他更質疑，蔡英文身為中華民國的三軍統帥，國防是權責，面對如此混亂，沒有一句話該對國人說嗎？

洪孟楷最後還說，「請三軍統帥早點回神，別再搞選舉、辜負民眾選票」。

(中時電子報)