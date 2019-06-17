網路最近瘋傳一段一名女子「露奶」鬧事的影片，畫面中一名身穿黃色細肩帶洋裝的短髮女子，疑似帶人衝進店內翻倒餐桌上的菜，火力全開修理小三，由於情緒過於激動，忘了自己沒穿內衣，任憑「木蘭飛彈」掉出在外搖晃。

短髮黃衣女在餐廳起衝突，不忘了自己沒穿內衣。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）

黃衣女在餐廳疑為追打小三，不理「木瓜奶」。（圖／翻攝自YouTube／CP n

據《中國報》報導，事發時，這名黃衣女子衝向坐著2男1女的桌子前用力拍桌，並指著黑衣女狂罵，2男見狀後急忙起身擋住黃衣女，隨後黃衣女多名同夥也從後方衝出，默默拿椅子砸向黑衣女，並展開一陣猛打，但黃衣女因為過於激動，導致洋裝的細肩帶滑落到手臂，2粒「木瓜奶」也隨之彈出在外搖晃，但黃衣女完全不在意，繼續指著黑衣女狂罵，大約5分鐘後才由夥同的友人拉離現場。

網友看到影片驚呆表示「是來打小三？女人真的不好惹」、「黃衣女：要打架是嗎？來阿，我先放你兩粒」、「想喝點椰子水跟吃木瓜了，不然會中暑流鼻血」、「夠狠、夠兇、夠大粒」、「來賣椰奶跟木瓜奶嗎？」。

(中時電子報)