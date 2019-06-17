臨時會即將處理大法官人事同意權案，總統府秘書長陳菊今（17）天帶4位大法官提名人拜會朝野黨團，懇請支持，以利後續審查，不過，國民黨團拒見，黨團總召曾銘宗表示，四位提名人政黨色彩過於強烈，懷疑無法公正中立行使大法官職權。

立法院程序委員會中午確認第一次臨時會議程，首先處理「大法官人事同意權」復議案，緊接在後是公投法、國安法、產創條例、農產品市場交易法、糧食管理法等6項草案。

蔡英文總統日前提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4人為大法官，未來還需要進行公聽會、全院委員會審查後才能投票，總統府秘書長陳菊下午循例率領4位大法官提名人，前往立法院拜會朝野黨團，懇請國會審查能順利通過。

不過，國民黨團立即表態不願接見，黨團總召曾銘宗認為，4位提名人政黨色彩過於強烈，懷疑無法公正中立行使大法官職權，因此拒見。

陳菊接續拜訪民進黨團、時代力量黨團、親民黨團，強調4名大法官在各自領域各有所長，審查委員會小組審查時也十分嚴謹，相信在人品、操守上皆獲得社會肯定。

時代力量黨團總召徐永明拿出問卷，要求大法官提名人先填寫並回傳後，列為審核考量依據。由於司法院即將針對軍公教釋憲案召開憲法法庭言詞辯論，親民黨立委陳怡潔表示，經黨團討論後，肯定此次提名經過嚴謹篩選，也對中華民國定位與年金改革有相對期待，語畢後隨即閉門討論。

(中時 )