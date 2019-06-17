彩妝品琳瑯滿目，成分、標示是否安全備受關注，北市衛生局針對轄內藥粧店及百貨專櫃等實體商品店鋪，抽檢市售15件彩粧類化粧品品質，委託台灣檢驗科技股份有限公司檢驗，檢驗項目包含鉛、鎘、砷、汞等，檢驗結果均符合規定，另標示檢查結果有2件不符規定。

此次查獲2件標示不符規定產品，分別為「午茶甜心潤彩護唇膏10葡萄柚茶」外包裝未標示「批號或出廠日期」、「BOURJOIS妙巴黎果然新肌光粉底液旗艦版＃51-亮膚色」容器上標示進口商地址與公司登記地址不符，已違反化粧品衛生管理條例第6、28條規定，經查來源業者均為北市業者，北市衛生局皆已依法處辦。

依化粧品衛生管理條例規定，化粧品之標籤、仿單或包裝，應依中央衛生主管機關之規定，分別刊載廠名、地址、品名、許可證或核准字號、成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期。經中央衛生主管機關指定公告者，並應刊載保存方法以及保存期限。違者可處10萬元以下罰鍰。

北市衛生局提醒，選購化粧品時，謹記小秘訣「一不二要」，不輕信誇大療效宣稱、要購買來源清楚產品、要認明完整中文標示。民眾如有發現疑似違規之化粧品，歡迎撥打北市民當家熱線1999轉7110。詳情可上北市政府衛生局網站查詢。

(中時 )