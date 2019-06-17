6、7月畢業季，社會新鮮人找工作旺季，也是暑期打工潮，勞動部勞動力發展署中彰投分署提醒求職者，注意「7不3要」原則，「7不」是指「不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作」，「3要」則為「要告知親友或陪同、要存疑及要確定」，避免求職受騙。

為提供畢業生初入職場找工作，及學子想利用暑期打工，賺取學費並增加工作經驗，勞動部勞動力發展署中彰投分署6月起陸續舉辦多場中大型徵才活動，除了全時工作職缺外，也有不少計時工作機會。

6月19日將在南投縣政府中庭舉辦徵才活動，台灣卜蜂公司提供30個暑期工讀職缺，另樹德企業提供27項職缺項目，其中不乏起薪4萬以上中高階職缺。

每年都吸引大批求職人潮的中部就業博覽會，今年訂於6月22日登場，地點首度移師逢甲大學育樂館，預計54家企業參加徵才，提供3949個職缺，並有餐飲、便利商店及遊樂園等業者提供320個計時工讀職缺。

此外，6月29日在彰化縣鹿港舉辦的大型徵才活動，預計邀請順德、大立光、正新、台玻、彰基等35家中部知名企業齊聚彰化縣鹿港國中徵才。

勞動部勞動力發展署中彰投分署代理分署長林淑媛指出，求職管道多元便利，提醒社會新鮮人、打工族，不要因急著想得到工作機會，忽略「7不3要」原則，求職者提高警覺心

，避免成為詐騙集團鎖定目標，或遭不肖雇主以各種理由慫恿求職者辦信用卡、購買產品等，落入求職詐騙陷阱。

(中時 )