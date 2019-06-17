秋行軍蟲入侵台灣，全台截至昨天已確認65個案例，台北市現有2起由農友通報的疑似案例，初步經桃園農改場鑑定型態為秋行軍蟲，但送農委會防檢局的分子鑑定尚未確認，農友認為鑑定耗時，剷除秋行軍蟲刻不容緩，決定於15日晚間、16日下午在市府協助下施灑防治藥劑，並剷除植株集中焚燒。

農業害蟲秋行軍蟲繼苗栗縣發現首例後，北市北投區13日有玉米園主人發現疑似秋行軍蟲，馬上通報中央防檢局，北市也派員前往查看，15日士林區公館里等兩處玉米田，也有農友透過拍照上傳等方式通報政府發現疑似秋行軍蟲，因從外觀判定非常類似，目前已送交中央防檢局進一步鑑定。

產業局農業發展科長呂丘鴻表示，北市得知兩疑似案例後有主動聯繫農友，但農友認為鑑定耗時不想久候，希望趁天氣晴朗先進行焚燒處理，因此15、16日由市府工務局、環保局、消防局、警察局及產業局等單位合作下，啟動緊急防治作業。

呂丘鴻說，北投區泉源里疑似案例在15日約晚上7時施灑防治藥劑，並剷除植株集中焚燒；士林區公館里則是16日下午約2時執行防治焚燒作業；兩處玉米田面積合計約300平方公尺。

呂丘鴻表示，秋行軍蟲頭部有Y字形、背部四個黑點，喜愛吃玉米、茄子、高麗菜等作物，若發現疑似案例，民眾可透過Line群組 「動植物防疫檢疫局」、「動植物防疫檢疫局 -防疫小尖兵 」臉書或撥打防檢局專線0800-039131，或是北市市民專線1999通報。

(中時 )