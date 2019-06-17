扯到爆 院檢登載毒品少782公斤 毒犯遭輕判

檢察官和法官，你累了嗎?毒梟楊政錦與張慶龍在106年3月，利用漁船走私782公斤930.74公克之第四級毒品鹽酸羥亞胺45包，一審判決書竟大搞烏龍，將782公斤毒品誤植為419公克，兩被告因此被輕判。即使二審法官發現錯誤加重判一倍量刑定讞，但監委調查後認為院檢疏失重大，造成司法不公，罕見的函請最高檢察署研議提起非常上訴。

監院公布的調查報告指出，本案被告楊政錦與張慶龍係因共同私運純質淨重合計782公斤930.74公克之第四級毒品鹽酸羥亞胺45包進入臺灣地區，而遭高雄地檢署提起公訴，高雄地院審理後判決楊政錦、張慶龍共同運輸第四級毒品，分處有期徒刑4年及5年10月，檢察官亦未上訴。

但判決書中所記載之運輸毒品淨重，竟均僅為「淨重419.28公克，純質淨重301.62公克」，與起訴書及偵審卷證所認定的782餘公斤有極嚴重之落差。

之後楊政錦雖未上訴而一審判決確定，張慶龍則提起上訴，但經高雄高分院發現錯誤，改判決以原審「事實認定及主文之諭知，顯有重大違誤」、「已非判決有誤寫、誤算，或其他類此之顯然錯誤可言，且已嚴重影響全案情節與判決本旨」，而罕見撤銷原判決，改判上訴人張慶龍有期徒刑11年，較之一審判決量刑幾乎加倍，最後經最高法院駁回張慶龍上訴而全案判決確定。

本案經監察委員蔡崇義、高涌誠主動調查，今天結果出爐，報告中除審認相關司法機關違失情節外，並針對該案造成之司法不公情事，函請最高檢察署研議提起非常上訴。

蔡崇義表示：法院審判案件雖由審判長、受命法官、陪席法官共同評議，然而判決書由受命法官製作，審判之主張以受命法官最清楚。本案係於楊政錦部分執行時，才發覺主文沒收有誤，顯見從評議時即以419.28「公克」為基礎，而非實際查扣之毛重1,109「公斤」。

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而此兩者依刑法第57條第8、9款為基礎之量刑，顯有重大疏失。另高雄地檢署承辦檢察官於收到高雄地院判決書後，未即時發現系爭判決有「主文錯誤」情事而提起上訴，亦有違失。

監察委員認為，本案因楊政錦及檢察官未上訴而受輕判確定，造成國家公義受損，雖然高雄地院之後曾於107年4月30日為更正裁定，然而判決「主文」本就無法以誤寫更正，一審逕行更正，仍屬不妥。

監委表示，本案既然經高雄地院判決所載之錯誤毒品數量為「誤認」，而非單純之誤寫、誤算，則對於楊政錦之「不當量刑」判決，應參酌司法院釋字第146號解釋，研酌提起非常上訴抑或其他妥適解決方案進行補救，以免因本案歷審判決之量刑矛盾情事，惡化民眾對司法之信賴。

(中時電子報)