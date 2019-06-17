消防人員將摔落竹林斜坡的黃姓堂姊妹救出送醫。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣泰安鄉一對黃姓堂姊妹，16日晚間7時許共乘機車行經泰安苗62線接錦卦橋上方約300公尺處，不慎連人帶車滑落約3米深邊坡，50歲的堂姊肢體多處擦挫傷，奮力爬上路面求援，43歲的堂妹則當場無生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，詳細事故原因有待警方調查。

消防局指出，昨日晚間7點42分，泰安分隊接獲民眾報案，稱苗62線接錦卦橋上方約300公尺有人員騎車墜落山谷，旋即出動救災、救護車輛2輛，消防人員4名前往現場救援。

泰安消防分隊表示，抵達現場後發現2名患者，50歲黃女意識清楚肢體多處擦傷，另名43歲黃女則摔落斜坡下方狀況不明，警消協力搜尋，晚間8時許合力將黃女搬運上路面急救，送醫後仍宣告不治。

據了解，受傷的2人為堂姊妹，黃姓堂姐表示，因視線不佳，兩人共乘機車不慎滑落竹林斜坡，自己一直拍叫堂妹卻沒有獲得回應，只好先自行爬上斜坡，蹲坐路面等待路過者。

消防局提醒民眾，因山區易生濃霧且近日豪雨不斷，造成路面溼滑，夜晚外出時，務必要注意行車安全，對於不熟悉的道路或精神不濟時，更應減速慢行並注意路況，以避免發生憾事。

(中時 )