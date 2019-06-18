「蔡家甘蔗汁」，堅持每日熬煮冬瓜磚，每1杯用心的冬瓜茶，是夏季酷熱消暑聖品。（張妍溱攝）

台中市第三市場內，「蔡家甘蔗汁」銷售各式冷飲，其中手工熬煮的冬瓜茶，是店內超火飲品，老闆娘蔡張淑女表示，講究食安與健康，不用冬瓜糖精，堅持每日熬煮冬瓜磚，每1杯用心的冬瓜茶，是夏季酷熱消暑聖品。

「喝起來很健康！」，蔡張淑女說，現在手搖飲料店很多，但有些店家飲料會放「糖精」，連冬瓜茶也以「冬瓜糖精」來替代，像他們慢慢用小火熬煮冬瓜磚，相較起來很費工，但喝起來卻讓人很「卡安心！」。

老闆娘蔡張淑女指出，冬瓜磚也是新鮮冬瓜切塊經糖熬煮數小時、冷卻凝固以利保存；每日一早都會用冬瓜磚熬煮出1大鍋冬瓜茶，冬瓜香氣與調配適中的甜味、火侯大小的控制，全憑經驗，成為老顧客們的最愛。

蔡張淑女表示，堅持傳統口味，冬瓜茶一定要喝出冬瓜天然的好滋味，民意街攤販集中區聚集許多攤販擺攤，夏天一到，做生意難免「口乾舌燥」，來1杯冰涼冬瓜茶「生津止渴」，立馬消暑，是攤商們必點冷飲之一。

店名：蔡家甘蔗汁

地址：台中市南區民意街攤販集中區B–14

營業時間：08：30–17：30（全年無休）

電話：0933–408907

冬瓜茶售價：25元

(中時 )