程筱涵已錄取空姐，將朝著夢想起飛。（程筱涵提供）

東海大學國際經營管理系程筱涵外表亮麗。（陳淑芬攝）

「每個人都是一個品牌，需要去經營及規劃」就讀東海大學國際經營管理系的大四生程筱涵說，她並不是「美少女」，是屬於「認真的女人，最美麗」。程筱涵人長得甜美亮麗，從小就想當空服員，她擔任學校親善大使、勇闖法國當交換生，總是朝著目標不斷地挑戰及嘗試，今年4月已錄取新加坡航空的空姐，將朝著夢想起飛。

程筱涵身高160公分、體重47公斤，雖身材嬌小，因比例勻稱、皮膚白皙，留著一襲長髮，總是帶著甜美笑容，外型相當搶眼。她說，受擔任日本專業導遊父親的影響，從小喜歡運動、接觸人群，志願要當空服員，所以，大一就去面試親善大使，獲錄取後積極學習口條、應對及化妝、儀態。

「我喜歡挑戰沒做過的事！」程筱涵英文實力堅強，曾擔任過校方賓客英文導覽、教育展學校活動英文主持人等重任。雖然坊間空姐補習班比比皆是，但她堅持自己摸索應考，她說，想要靠自己的實力。

大三時，程筱涵選擇到法國巴黎當交換生，她說，高中第二外語選法文，因憧憬巴黎的浪漫，當她隻身赴法，剛接觸全然陌生的環境及語文考驗，曾在街頭痛哭，但一路摸索逐漸打開心胸，也擴展視野。

程筱涵在法國期間，爸媽曾兩度到巴黎相聚，她帶著家人去看世界，但是父親返台後不久竟因癌病過世，程筱涵在痛心之餘，體驗到生命的脆弱，淬鍊她更積極向上。

「我無法讓自己閒下來」程筱涵說，未來最想做的是騎腳踏車環島，她想做的事可能與一般人對「美少女」的想像不同，她是屬於運動型，大四還參加系籃球隊，面對未來職場，她不喜歡辦公室規律的生活，希望能到處看、接觸人群。

(中時 )