位在台中市大魯閣新時代美食街內的丰野家手作冰品店，老闆娘林妤容推薦店內招牌「蜜餞番茄牛奶冰」，多年前從百貨業轉戰冰品市場，呷冰成為林妤容人生最大興趣，從最愛的冰食、甜品出發，做出消費者心中最愛吃的冰，一年四季、不分寒暑都有賣冰。

「夏天就是要吃冰！」在大魯閣新時代美食街打出冰品名號、店內招牌「蜜餞番茄牛奶冰」含有新鮮番茄、多種蜜餞口味搭配；天氣炎熱，每人來一碗份量超大的「蜜餞番茄牛奶冰」，大口、大口地吃，瞬間消暑，涼意超暢快。

原本從事百貨業化妝品專櫃彩妝師的林妤容，3年前創業賣冰會不會太跳Tone？她說「超愛冰品，因為實在喜歡吃冰！」當初只是無心插柳跟著朋友學做甜點冰品，想不到一頭栽進冰品世界裡，天馬行空的她還自創約10種創意冰品，頗受消費者喜愛。

林妤容說，冰品都用精選蜜餞、水果做剉冰，挑選的番茄都是小農生產，都擄獲不少饕客的心。至於不太能吃冰的消費者，她建議選擇比較不冰的手工豆花或嫩仙草，若想喝飲料的顧客，店內也有新鮮果汁。

店名：丰野家手作冰品

地址：台中市東區復興路4段186號

電話：0906–913526

營業時間：11：00–22：00（平常日），10：30–22：00（假日）

價格：蜜餞番茄牛奶冰150元

(中時 )