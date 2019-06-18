開基300年的六堆地區，涵蓋台灣南部重要客家聚落，為讓民眾更瞭解在地的文化樣貌，客家文化發展中心耗時近1年，透過社區訪查、耆老訪問，以饒富童趣的方式編撰《六堆奇航蓋生趣》繪本，搭配六堆客家文化園區的常設展，讓遊客輕易認識多元的客家文化。

繪本故事內容以高樹大路關的園區人氣吉祥物「大獅兄」為主角，透過「飛行船」穿越時空，重返300年前六堆客庄初墾年代，先人冒著生命危險渡過黑水溝，一路上披荊斬棘，終於獲得安定的生活。藉由深入淺出的文字敘述，重現六堆歷史文化與客庄生活。

客家文化發展中心主任何金樑表示，早期先民依著水圳形成聚落，透過六堆水域談到客庄分布，因為繪本主角造型與故事都是「無中生有」，所以事前歷史考究，包括水井形式、湧泉分處、衣著與盤花擺設，都要經過實際探訪與查證，「就是為了完整呈現歷史」。

考量近來文化園區有越來越多國外旅客，繪本隨書附贈的動畫光碟，特地納入中、英、客語與日語版本。

何金樑指出，透過繪本搭配園區內「靚靚六堆」的常設展，裡頭呈現大型手繪六堆立體地圖、齊柏林空拍地景，結合AR互動、VR體驗，讓大武山系及水文河川、堆庄特色景觀、文化信仰、地方名人等知識躍於眼前，都是遊客認識六堆最直接的窗口。

(中時 )