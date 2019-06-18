全天下的母親都會經歷辛苦懷胎生產的過程，而這會造成產後身體的元氣大傷、容易虛弱、新陳代謝變慢甚至是婦科等問題，所以除了必要的休養其次就是運用食補來調理身體，要想回復體態，坐好月子則是非常重要的黃金階段，因此新手媽咪討論區，就有個號稱在坐月子期間能幫助恢復元氣的秘密武器，「米酒水」一直以來都受到討論及關注，那到底應該如何食用可幫助調節生理機能？我們來看專家和素人媽咪的分享吧!

米酒水做為基底加入水中沸煮，放入喜愛的食材燉煮完，即可輕鬆完成一鍋月子餐的湯品。/圖片來源：胡媽咪提供。

許多媽咪坐月子時會好奇，是否能喝一般純水呢？古代醫學認為，生產時會耗掉很多氣血，而產後前兩週是產婦的排水消腫期，需補充水份增強體力，許多產婦會用米酒水取代一般水做燉補湯品基底所用，做為產後的補養調節生理機能。

米酒水純飲的味道像有股淡淡米酒香氣的水，若用高溫煮沸，酒精則揮發殆盡。/圖片來源：胡媽咪提供。

不過，米酒水的成份是什麼呢？花蓮酒廠的丘廠長表示，專供產婦所用的米酒水是由糙米發酵、米酒蒸餾而成，酒精含量約為0.5%，與酒精濃度19%的料理米酒相比，米酒水的酒精含量極低，純飲時味道像有股淡淡米酒柔和香味香氣的水，若用高溫煮沸，酒精則揮發殆盡。而米酒水內含豐富的有機發酵物質及抗氧化物等，是PH值9以上的天然鹼性水，除了直接飲用外還可以入菜、做甜點等等用途及廣，是許多婦女們常囤貨的民生必需品。

煮沸後的湯品融入些許米酒水的味道讓湯頭香氣十足、喝起來不膩口。/圖片來源：胡媽咪提供。

而現育有4個多月大男娃的胡媽咪，也分享到她在前3個月的坐月子期間，會用米酒水當基底加入肉類和食材烹煮一大鍋湯品，有時一次煮會用掉好幾瓶，家裡習慣囤個至少一箱的貨，而煮沸後的湯品融入些許米酒水的味道讓湯頭香氣十足、喝起來不膩口，老公也很愛喝她煮的湯，胡媽咪會依每日所需的量把大鍋湯品做分裝放入冰箱，這不僅可以省下熬煮的時間也方便取用，還能同時調節生理機能；就算進入職場上班後無法常烹調料理，仍會去店家或者網路買湯品或補品回家，再把米酒水依個人口味酌量加入飲用，或者入菜增加風味；她笑著說道：「雖然日子繁忙，但溫補的食用方式，讓身體能健康的恢復到最佳狀態，更有體力兼顧好家庭，照顧好可愛的寶貝兒子，這才是我最大的動力來源。」

育有4個多月大男娃的胡媽咪說，兒子愛笑也不怕生，每天都會被他甜甜的笑容所融化。/圖片來源：胡媽咪提供。

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(中時電子報)