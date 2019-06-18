打工度假遇上色老闆，竟然開出「3P」或是「被性侵」二選一的條件，逼迫女背包客！

一名在澳洲打工度假的英國女子菲爾絲（Frances fair），為取得第二年的簽證，前往位於澳洲東岸南部維多利亞省一間民宿工作。儘管這間民宿環境髒亂，床墊滿是臭蟲、牆壁上有洞、門沒有鎖、火警鈴被打破，但是她必須在那裡工作滿88天，才能換得未來一年的簽證。

髒亂環境不是最恐怖的，最恐怖的是民宿老闆！菲爾絲向澳洲廣播公司（ABC - Australian Broadcasting Corporation）表示，她待了幾週後，民宿老闆開始對她性騷擾，但因為還沒拿到薪水，她忍了下來。

但是就在耶誕節前幾天，菲爾絲被迫逃離民宿，因為色老闆把她叫進辦公室，對她說，「來做個交易吧，要不妳就和我跟我女友上床，要不就是我性侵妳，選一個吧？」，色老闆甚至威脅菲爾絲，不管她願不願意，隔天他都會來，而且會帶人來抓她。

菲爾絲嚇得逃出民宿，攔了計程車去附近的火車站，卻發現她根本付不起去墨爾本的客運車資。幸好她遇上好人，在她向司機解釋自己的遭遇後，司機讓她免費搭車，更保證會讓她安全抵達。

(中時電子報)