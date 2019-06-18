大運哥小彩妹陪你玩運彩

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

最近大家如果稍有注意的話，在運彩的廣告文宣、記者會、消費者活動以及投注站的海報上應該都有看到2位造型可愛的形象人偶，他們就是台灣運彩設計並推出要來陪大家開心玩運彩的「運彩兄妹」，哥哥叫做「大運哥」、妹妹叫做「小彩妹」，今天就來跟大家聊一聊，為什麼會推出「大運哥 小彩妹 陪你玩運彩」這樣的橋段。

大運哥小彩妹卡片(台灣運彩提供)

運彩是一項非常有趣、好玩且富分析性的娛樂商品，需要一些觀察、研究及判斷，為了推廣這個商品，台灣運彩跟中時電子報共同製播了這個「運彩眉角」的節目，一直以來都是由台灣運彩總經理林博泰和尉遲佩玉共同搭檔來跟大家說明，有一天林總經理收到一份非常有趣的生日禮物，是同事朋友的小孩畫的Q版畫像，左、右手還各牽著一男一女的可愛小朋友，他們身上都著有台灣運彩LOGO的衣服，非常有意思。

大運哥小彩妹介紹(台灣運彩提供)

正好當時清華的學弟妹們舉辦校友會，設計一款手提袋每人發一件，有學妹把它PO到臉書，稱它叫「小清妹」，因此就聯想把這兩個運彩玩偶叫做「大運哥」及「小彩妹」合稱「運彩兄妹」，後來就拿林總當作「大運哥」，把佩玉當作「小彩妹」發展出這款「運彩兄妹」Q版的造型，並賦予人物的個性，不僅為他們創作2版專屬的主題曲(動感版及抒情版)而且還加以編製動感活潑的舞蹈，希望陪大家開心玩運彩。

運彩利己利人的核心價值。(台灣運彩提供)

主題曲「運動真精彩」，曲名及歌詞是林總根據曲子的旋律以「大運哥」、「小彩妹」陪你玩運彩開頭，把運彩球種、玩法以及「買運彩 看比賽 更精彩」(利己)、「買運彩 助體育 增光彩」(利人)的運彩核心價值一起寫入，希望透過這個主題曲的傳唱，讓大家想到運動就會想到台灣運彩。

20190618-運彩之歌-「運動真精彩」(台灣運彩提供)

(中時電子報)