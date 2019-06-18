中國大陸爆發非洲豬瘟至今已宰殺超過百萬頭豬隻，導致替代豬肉品的雞肉需求顯著提升，俄羅斯家禽產業趁勢崛起，尤其巴西、歐盟等地主攻雞腿肉、雞胸肉市場，中國大陸卯起來要求俄羅斯提供境內所有雞爪，這個北方大國要成為世界主要雞肉輸出國。

根據俄羅斯衛星通訊社17日報導，俄羅斯出口中心出口業務部總經理阿列克謝•摩爾澤諾克在第六屆中俄博覽會上表示，中國大陸對雞爪有很大需求，「一家大陸公司向我們詢價，希望每月向我們採購200個40呎貨櫃的雞爪」，但是俄羅斯沒有任何一家公司能夠提供這麼大數量的雞爪，因此這間陸企便要求他們將俄羅斯境內所有工廠的產品整合起來，一起送往中國。摩爾澤諾克說他們試算了一下，發現俄羅斯甚至可以提供比這更大量的雞爪。

他說俄羅斯向大陸供應雞爪仍受到限制，全境只有23家工廠有資格向大陸出口包括雞肉在內的肉類產品，因此限制了雞爪的供應量。

此外運送數量這麼龐大的雞爪也成問題，因為俄羅斯沒有足夠的冷凍火車可以運送這麼大量的雞爪去中國，不過目前已取得大陸企業資金來解決這個問題。

另外根據美媒報導，礙於非洲豬瘟爆發，大陸境內將減少約3成豬隻，豬肉品空缺將由雞肉填補，美國農業部（U.S. Department of Agriculture）預估，大陸今年家禽進口將大增68%，增至57.5萬噸。俄羅斯也要趁勢崛起，成為全球主要雞肉出口國，尤其是要搶下大陸這塊大餅。

俄羅斯過去家禽肉品相當仰賴進口，經過10年來不斷努力提升產量，目前俄羅斯已成為全球第6大家禽肉品生產國，去年外銷的雞肉相當於中國大陸1/3的進口量。此外，北京2018年終於同意開放進口俄羅斯雞肉，俄羅斯主要農作物生產商Miratorg Agribusiness Holding 4月時向大陸出口了54噸雞翅，他們預計接下來幾年內這個數字將破萬。

俄羅斯全國肉品協會（Russian National Meat Association ）執行長Sergei Yushin自信表示，俄羅斯將能成為世界最大供應商之一，「因為我們有足夠的穀物餵養家禽，我們也已經建立了專業技術。」另外，由於巴西、歐盟等雞肉市場上競爭對手主要出產雞腿肉、雞胸肉，俄羅斯因此更容易輸出他們的雞爪、雞翅。

(中時電子報)