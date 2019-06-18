暴龍預計18日在多倫多封街遊行慶功，預計將吸引超過200萬球迷前來朝聖，而「可愛」里歐納德也將在此時發表一個重大的宣言，外界猜測他有可能宣告留在多倫多。

根據多倫多媒體的報導指出，暴龍這次奪冠遊行路線從奧沃體育中心開始然後延伸到湖濱大道，緊接著進入市中心，最終齊聚在市政府廣場，由多倫多市長約翰特洛伊發表談話，暴龍球員也將會向球迷講講奪冠感言。

多倫多市政府初估這次封街慶功遊行的人數最少會有150萬，巔峰時期至少200萬人，所有街道都將堵塞，而暴龍一哥里歐納德選擇在這個光榮時刻做出重大決定。

暴龍為了留住里歐納德，幾乎所有人都動員起來，羅瑞願意讓出球隊領袖位置給可愛，馬克蓋索和丹尼格林更宣示如果可愛留下來，他們就會繼續為暴龍效命；至於席亞卡和范維利特則是以開玩笑的口吻想要打動可愛的心。

里歐納德如果願意續待多倫多，最多可以拿到5年2億美元的頂級合約，就連當地的房地產公司都雙手奉上一棟價值數百萬美元的房子，更有不少餐廳提供可愛終身免費用餐的權利，可見得里歐納德在多倫多球迷的心中有多麼重要。

(中時電子報)