地球是圓的！一名男網友分享自己初次到天體海灘享受無拘束的經驗，卻遇到了讓彼此都相當尷尬的熟人，讓他直呼「地球很小，衣服要穿好」。

網友在《Dcard》分享自己到英國Brighton天體海灘的經驗，抱著原本只敢看著裸體的人們的他，一開始仍覺得相當害羞，不過後來想法到反正「人在國外，沒人認識我」，原PO心一橫就把褲子脫了，體驗在眾人面前全裸的感覺。他表示，當他「忘情的遊蕩在海灘邊，迎面走來熟悉身影」，走近才發現迎面而來的人竟然是自己大學的同班女同學！兩人還是「超級好的朋友！」，他表示「那一剎那我們瞬間變成兩尊石像」，彷彿電影情節，根本不敢相信自己的眼睛。

原PO尷尬的跟她說嗨，但對方卻低頭不敢看，滿臉通紅，忙著擋身體，兩個原本在台灣熟悉的好友，就這麼意外的「一絲不掛的在外國海灘坦承相見」，原PO表示，

後來聊天才知道，好友也是來旅遊想體驗一下，同樣也是抱著「反正在國外沒人認識」的想法來的，他也感嘆的說，「這個事情告訴我們，地球很小，衣服要穿好」

網友也認為真的太巧了，紛紛留言「世界真的太小了，不過你該慶幸她男友沒有跟在旁邊，不然就是雙倍的尷尬」、「世界也太小 尷尬到爆」，不過也有人質疑，「超級好朋友會不知道對方在同一個國家旅遊嗎？？？」

(中時電子報)