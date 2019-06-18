痔瘡是現代人常見的文明病，好發於20至50歲，孕婦、經常便秘或腹瀉、長時間久坐等人身上。有醫師就分享女性排斥看「內診」的經歷，原來是一名媽媽就診看痔瘡，因為害羞，本來只想讓醫生看照片就好，但醫師仍表示須要內診的必要性。醫師分享自己與病人的內診過程，當醫師要從病患肛門抽出手指的那刻，竟出現令雙方都尷尬的「拔河」情況。

直腸外科醫師鍾雲霓在《媽媽好神》節目中分享，過去曾遇讓她印象深刻的案例，一名媽媽進入診間表示因為害羞，於是秀出手機裡的「痔瘡照」，想讓醫師用看照片的方式看診治開藥方。

但是，鍾雲霓說自己仍需要對這名媽媽內診看病，她請病人側躺褪下身衣褲之後，幫她做肛門的指診。醫師說，在內診前都會使用潤滑劑，而選擇加溫潤滑劑能降低患者焦慮感。

鍾雲霓說，自己在將要結束肛門的指診時，這位媽媽突然有點緊張了，然後，「這位媽媽的下身稍微有點份量，她就夾住了我的手指！」而這情況當下，兩人都超尷尬，鍾雲霓也笑著對媽媽說，「你不要緊張，你在緊張我們兩個『就在拔河』了」，所幸後來醫師有順利將手指「拿出來」。

鍾雲霓稱讚這名媽媽勇於踏出人生第一步值得鼓勵，只是媽媽也說，第一次真的很可怕，在加上要用「那個位置（指肛門）真的很可怕」。

形成痔瘡的5大原因，鍾雲霓指出，包括精緻化飲食，缺乏纖維攝取；水份攝取不足；運動量不足、習慣久坐；排便習慣不良；經常性便秘及懷孕期間的腹壓增加。一旦感覺肛門口有異物感、刺痛感或排便出血等，就可能是痔瘡脫垂，應盡速就醫。最好可以多喝水、多吃粗纖維，養成規律運動及每日排便好習慣，萬一真有狀況，越立即就醫，恢復速度也較快。

(中時電子報)