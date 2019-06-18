國民黨總統初選民調預計於7月5日才展開，網路社群已盛傳一份外流的初選民調問答，其中指稱該民調問卷抗議將高雄市長韓國瑜的選項放在最後，「合理懷疑國民黨要作掉韓國瑜」。對此，中國文化大學新聞系主任胡幼偉對韓陣營提出7項方法防範被做掉的可能性。
胡幼偉在臉書貼文指出，韓國瑜陣營要有自己的民調專家，至少要有十位，開始做民調那天上午，每兩位專家進駐一家民調機構，先詳細檢查：
1. 抽樣方法有沒有問題？有問題，要立刻叫停。
2. 訪員訓練是怎麼做的，有沒有給訪員任何不當的指示？有問題，要立刻叫停。
3. 問卷要再詳細看一遍，題目設計和題目擺放順序有沒有內行人才懂的「玄機」，有問題，要立刻叫停。
4. 訪問進行時，一位專家要在場全程監看；另一位專家要坐在電訪中心中央控制室裡，全程監看整個流程。有問題，要立刻叫停。
5. 每天的訪問結束時，要書面紀錄當天訪問結果之統計數字，密封，韓營專家在彌封處簽字後才能結束當天的電訪過程。
6. 所有訪問結束時，要不要加權處理數字？如何加權，要有韓營專家同意才能加權。
7. 電訪最後一天結束時，專家要留下來看民調公司如何彙整每天的電訪資料，如何彌封資料，並在彌封處簽字後才可離開民調公司。
胡幼偉強調：「一定要有自己的民調專家，全程緊盯每家民調公司的每天電訪過程。這樣才能較有安全保障。」、「這事很累，非常累！但很要緊。不能輕忽。」
(中時電子報)
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