六福集團總裁莊秀石，因旗下的百年國際科技公司未經福斯傳媒、國家地理頻道授權，私自擷取有線電視業者節目訊號，將再其節目內容提供高雄君鴻酒店使用，被控侵權。台北地檢署先前曾3度不起訴百年公司負責人莊秀石，但案經再議，高檢署認定百年公司以公開播送方式涉及侵權，命令北檢依違反《著作權法》起訴莊秀石、百年公司。至於君鴻酒店前負責人、前立委陳瓊讚獲不起訴。

六福集團是知名旅遊集團，旗下有六福客棧、六福村等飯店、旅遊品牌，百年公司大股東是六福開發公司，由莊秀石擔任負責人。

起訴指出，2013年7月間，莊指示業務人員赴位於高雄85大樓的君悅酒店，與當時的酒店負責人陳瓊讚接洽後，陳同意百年公司派員到酒店機房架設相關設備，再由百年工程人員擷取新北市地區有線電視業者永佳樂公司的訊號，轉換為IP訊號後，傳輸到君鴻酒店機房，再傳輸至客房IPTV電視盒，供旅客點選觀賞節目。

2013年7月10日、11日，福斯傳媒台灣分公司人員因入住君鴻酒店，發現客房電視提供未經公司及國家地理頻道等3公司授權的節目，控告莊秀石、陳瓊讚等人違反《著作權法》，高雄地檢署將陳不起訴，並將莊移轉至北檢偵辦。

北檢偵查期間，曾認定莊秀石罪嫌不足，曾3度不起訴，但福斯等公司一再聲請再議後，高檢署日前將全案命令北檢起訴，因此北檢在第4度偵查後，依《著作權法》92條「以公開播放方式侵害著作財產權罪」起訴莊秀石，百年公司則科處罰金刑。

(中時 )