埃及前總統穆爾西（Mohamed Mursi）17日出庭後突然昏迷，隨後身亡，終年67歲，其死因尚不得而知。

國謍電視台報導了上述消息。穆爾西是埃及首位民選總統，也是穆斯林兄弟會的重要人物。他在統治埃及30年的前總統穆巴拉克被推翻後，繼任總統。2013年穆爾西只當了1年總統，就被軍方發動政變推翻。

穆爾西被控通敵、洩露國家機密以及謀殺示威者等多項罪名，一度被判處死刑，其後埃及最高法院撤銷判決並下令重審。

(中時 )