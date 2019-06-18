埃及首位民選總統穆爾西出庭時昏倒身亡 終年67歲 00:332019/06/18 中時 楊明暐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 埃及首位民選總統穆爾西出庭時昏倒身亡。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 埃及前總統穆爾西（Mohamed Mursi）17日出庭後突然昏迷，隨後身亡，終年67歲，其死因尚不得而知。 國謍電視台報導了上述消息。穆爾西是埃及首位民選總統，也是穆斯林兄弟會的重要人物。他在統治埃及30年的前總統穆巴拉克被推翻後，繼任總統。2013年穆爾西只當了1年總統，就被軍方發動政變推翻。 穆爾西被控通敵、洩露國家機密以及謀殺示威者等多項罪名，一度被判處死刑，其後埃及最高法院撤銷判決並下令重審。 (中時 ) #穆爾西 #埃及 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 狂發新影像 美咬死伊朗攻擊油輪 - 國際 不是武器！陸卯起來狂要俄這產物 - 國際 最愛媒體曝民調大輸死對頭 川普驚吐怪怪的 - 時事 埃及首位民選總統穆爾西出庭時昏倒身亡 終年67歲 - 國際 - 中時 辣醫曬爆乳美照 卻慘被吊銷執照 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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