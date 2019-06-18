以色列為其F-35I版本極力推動外掛副油箱選項

洛馬公司正在研究為F-35A隱形戰機與其他變種版本安裝副油箱，這兩個置於機翼下的600加侖外掛油箱雖然會影響F-35的隱形功能，但能使其燃料總量增加40%，大幅增加其航程與作戰半徑。此一來自於以色列空軍的改造計劃經多方評估後已漸成熟，未來可能會適用於所有版本的F-35戰機上。

據《動力》雜誌網站報導，《航空周刊》在6月13日首先披露了計劃的相關細節。洛馬公司最早曾考慮過在F-35A機翼上加裝460加侖外掛油箱，但此提議未獲接受，因為當時正專注於改進惠普(Pratt & Whitney) F135發動機的效號能以增加航程。洛馬公司回覆詢問時稱，曾與客戶就擴增航程問題進行討論，但航程需求取決於任務內容，目前F-35的航程與滯空時間都比其他飛機高出很多。

洛馬公司最早規劃的F-35外掛460加侖油箱有2種不同方案。（圖／美國航天航空學會）

報導說，目前還不清楚外掛油箱水箱可為F-35A或以色列版F-35I增加多少航程，但F-35A在未進行空中加油的狀況下，公開的戰鬥半徑僅有650海里。去年洛馬公司曾表示，F-35的作戰半徑已經比大多數4代戰機高，主要得力於其超高的燃油效率與更佳的空氣動力學設計，而很多4代戰機需要外掛武器與傳感器吊艙，因而效率大打折扣。但經過與客戶討論及進行相關研究之後，發現未來仍可為F-35提供外掛油箱的選項，以配合其任務需求或減少對空中加油的依賴。

《航空周刊》報導指出，以色列版F-35I與其任務需求一直是洛馬公司擴展F-35航程的重要推力，以色列也大量參與了F-35戰機及其保形油箱的開發工作。洛馬公司雖曾研究過數種不同的方案，但最後都沒有採用。

《動力》認為，F-35雖已擁有遠超過現有戰機的戰鬥半徑，但擴增航程的想法一直都沒有放棄過。對於短距起飛和垂直起降的F-35B而言，這些問題特別明顯。F-35B的內部燃料容量比F-35A小約30%，在長程任務中會更加依賴空中加油。例如2017年1月有10架從亞利桑那州飛往日本部署的F-35B，就動用9架空中加油機進行250次空中加油，其中還包括沿途的6次過夜停留。

報導說，毫無疑問地，外掛油箱會影響F-35的隱形功能，還會影響飛機的速度和機動性，必要的時候還是得拋棄副油箱。如果設計得夠好，可能會使用嵌入式的保形油箱，既能擴展航程，對隱形功能的影響也會小很多。

由於以色列擔憂的潛在對手是伊朗，對伊朗的攻擊幾乎都需要較大航程，這些目標都無法使用防區外武器，必須接近目標才能攻擊，而當地要進行空中加油較為困難。因此以色列特別積極參與F-35副油箱研究，今年4月他們與洛馬公司已完成初步的600加侖保形油箱方案。

報導指出，F-35A的內部油箱容量接近18,500磅，加上副油箱後其燃料將超過26,650磅，雖然還不確定航程能增加多少，但是單引擎F-35A增加的燃料肯定會擴大相當多的航程。

此外，航程擴大與不斷改進的防區外武器(包括空射高超音速導彈)相結合時，可以大大提高F-35的遠程攻擊能力，長期滯空時間也能保持更久的監視，讓傳感器與網絡數據鏈的訊息傳遞功能發揮得更好。加上現在敵方防空與反介入技術更加進步，非隱形加油機將更遠離戰鬥區域，更大的航程才能降低戰機對加油機的依賴。

(中時電子報)