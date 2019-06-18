Grace曾PO出與阿翔甜蜜合照，表示世上最浪漫的事，就是柴米油鹽醬醋茶。(取自Out Of Control 媽咪Grace臉書)

激吻謝忻爆不倫 阿翔現身：那條線沒有拿捏好

藝人阿翔與「好兄弟」謝忻爆出擁吻不倫戀，妻子Grace昨日打破沉默，首度PO文「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘⋯」選擇原諒，其展現出老婆溫柔與寬大的包容令無數網友看了心疼。但美女精神科醫師鄧惠文看完了Grace的文章，卻露出擔憂神情，直言想說一些話，但這些話可能不是大家喜歡聽的。

阿翔妻PO文原諒外遇尪，令不少網友看了心疼，而精神科名醫鄧惠文昨晚就在《新聞挖挖哇》點出Grace這篇原諒文背後的隱憂，表示她在做外遇後的婚姻諮商會遇到很多狀況，有個可以預知的結論，「任何事情太極端的話，都是不好的徵兆。」

鄧惠文進一步解釋，外遇之後有一方極度地恨另一方，然後極端地虐待、懲罰，那當然是走不出好結果，「但是如果一方很極端的美好，很極端的包容，很極端的體諒，很極端的明明自己被傷害了，他還能照顧別人的，也令人擔心。」

鄧惠文還說，阿翔妻子的PO文「其實是帶給我們一個超越人類的高度。」而今日下午2點阿翔也將再度召開記者會說明滅火，據悉，出席名單上沒有謝忻。

(中時電子報)