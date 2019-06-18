四川宜賓市長寧縣發生規模6.0地震，據央視新聞消息，地震已導致長寧縣11人死亡（長寧8人、珙縣3人），122人受傷，及多棟民房倒塌。

報導指出，17日23：30，武警長寧中隊應急班出發，徒步到達震中雙河鎮西街瞭解災情、展開救援。接到群眾求助後，官兵發現有幾棟舊樓房倒塌，據群眾介紹有人員被困。經過勘查，官兵發現坍塌體下有生命跡象 ，廢墟主要是屋樑石塊組成，官兵馬上開始打通救援通道。第一名被困人員于18日0點20分被救出，截至0點45分，武警官兵一共救出8人。救援行動還在進行中。

18日淩晨約12時，宜賓市第三人民醫院說，地震發生後有四、五名傷者被送進該院，大多數為建築物倒塌砸傷，部分傷者是逃生時腿部崴傷，均無生命危險。

宜賓市江安縣城的居民說，自己家距離震中長寧縣開車僅需半小時左右，11時左右，突然感覺到非常明顯的晃動，家裡的吊燈和傢俱都在晃動，其和家人立即帶著孩子跑進了廁所躲避。

據他描述，在第一次地震後約發生三次小的餘震，其中第一次晃動較大，其餘兩次晃動幅度相對較小。目前，一家人仍在廁所躲避，社區內一些高層的居民已離開家下樓躲避到開闊處。

封面新聞記者從宜賓市政府新聞辦獲悉，截至18日5時20分，地震共造成11人死亡（長寧8人、珙縣3人）。受傷122人：長寧48人（雙河37人，長寧鎮4人，竹海鎮1人，梅硐鎮3人，硐底鎮2人，古河1人），其中危重5人，重傷16人，輕傷27人；珙縣受傷71人(其中巡場65人、2人重傷，珙泉鎮4人，底洞2人)；高縣3人（沙河2人，來複1人）。長寧被困14 人，救出13人（已死亡6人），1人正在施救，無生命危險。

四川連震11死122傷 Angelababy奔20多層樓逃

(中時電子報)