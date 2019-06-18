米奇90周年，特地來高雄舉辦系列活動，除米奇彩繪列車外，也在高雄車站舉辦展覽。（柯宗緯翻攝）

米奇90周年，特地來高雄舉辦系列活動，除米奇彩繪列車外，也在高雄車站舉辦展覽。（柯宗緯翻攝）

暑假即將到來，高市拚觀光搶攻親子市場，攜手國際卡通人物迪士尼的米奇、史努比及觀光代言人虛擬偶像虎妮，大力放送高雄各大觀光景點，並配合高捷彩繪車廂、展覽等活動，可望吸引300萬遊客。

今年為米奇90周年，台灣華特迪士尼指出，系列活動搬到高雄來，其中米奇彩繪列車與高捷合作，迪士尼迷可搭乘高雄捷運與米奇、米妮同遊高雄，另有「米奇趣遊高雄」集章活動、周邊商品區。

特別的是，在高捷R11高雄車站設置主題展示區，可與米奇、米妮打卡留念。華特迪士尼表示，此次高雄與米奇合體呈現城市意象，包括光之穹頂、85大樓、英國領事館、岡山之眼、蓮池潭龍虎塔、寶來溫泉公園、衛武營、特色夜市等。

高雄暑假觀光大使史努比，從7月1日起至8月31日以高雄為亞洲首站，以首創史努比「登月太空造型概念城」為概念，紀念1969年7月20日阿姆斯壯登月歷史。除7月20日舉辦史努比城市探險賽外，更將在田寮月世界舉辦「史努比登陸月球50年特別企畫」。

觀光局長潘恒旭指出，高雄暑假搶攻親子旅遊商機，有米奇、史努比加持外，另有Yahoo TV虛擬偶像虎妮，透過網路及創新科技宣傳高雄觀光景點，以去年6至9月遊客計算，可望成長20％，目標帶來300萬人潮。

(中時 )