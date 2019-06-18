來喝茶吧！茶對於華人不僅是健康飲品，隨著人類生活的逐步文明化，工藝型制也越發精緻。茶文化之發展歷程，足以顯現出茶具與茶文化之關聯性與不可切割。今夏來看展！『器蘊茶味-茶器特展』，從6月5日至08月8日在台北當代工藝設計分館展出。

為了深化展出的理論底蘊，在學術領域方面，主辦單位於6月14日舉辦「台灣茶陶文化學術研討會」以及6月15日下午「茶與器論壇」。研討會以茶與陶的文化議題，透過邀稿及投稿形式，舉辦論文發表，發表內容深入涵蓋茶文化及陶藝範疇。

台灣陶藝學會陳茂松秘書長茶具組-春雪。（圖取自工藝中心官網）

而「茶與器論壇」則由台北分館許峰旗館長主持，透過三位陶藝專家（游博文、呂嘉靖、李幸龍）及三位資深茶界專家（羅英銀、廖紹惠、曾志成）對談，針對器的特質與茶的特性，兩者密不可分之要素，深度交鋒論述，與現場觀眾亦有精彩觀念互動。

茶的出現早期乃為藥飲，隋唐因佛教興盛，茶湯轉化為一種修身養性的飲品，以茶葉投入釜中加料熬煮，後盛碗飲之。煮茶方式延伸出煮茶鐵釜，襯茶色之密瑟青瓷茶碗便是特色。宋代點茶法形成，茶團碾碎成粉於黑色茶盞，改以熱水沖注、竹筅打乳白泡沫飲之，成就天目碗不凡身價。明朝廢團茶興散茶，茶型態驟變，以小壺泡功夫茶，造就宜興紫砂璀璨風華。

70年代的台灣，適逢經濟起飛，順勢帶動文化藝術風潮。此時台灣的茶界興起了茶藝品茗風氣，並開拓了製壺及賞壺、玩壺的陶藝市場。出現了許多活潑且具張力的陶藝家，藉由茶壺的製作，將實用性與藝術性帶入茶器具創作，打造另一股引領台灣茶文化的新氣象。

本次展覽透過主辦單位的努力，跨界連結陶藝界與茶藝界，除了展演也有豐富論述，期許可以看到茶與器文化認同與肯定的文創價值，提升茶陶文化精緻人文的新氣象。

(中時電子報)