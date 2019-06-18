◎中國時報

● 立法院昨三讀通過《公投法》修正草案，根據三讀條文，公投只能2年舉辦一次，完全與大選脫鉤，自2021年起8月的第四個星期六定為「公民投票日」，每兩年舉辦一次。國民黨立委痛批這是「鳥籠變成鐵籠」。國民黨立委廖國棟說，民進黨執意公投法修惡，「這已經不是民主，而是民主獨裁。」

G20習川會前夕，大陸昨宣布，中共總書記習近平將於6月20至21日訪問北韓，這是習上任總書記六年多來，首次訪問北韓。大陸學者分析，此時間間點很微妙，既有必然性，也有「選擇性」，也顯示習有意在習川會前，對美國打出「朝鮮牌」。

● 陳菊說，「登革熱是高雄的宿命」，但不要忘記，4年前國民黨議員要她登革熱單周破千例時就停止輔選，她是怎麼說的？她說「輔選是我的責任」，現在她高升總統府祕書長、位高權重，把話講得輕鬆，難道高雄巿民的命不值錢？

● 公投難，難於上青天！民進黨解放鳥籠公投未滿兩年，昨天臨時會三讀修法，讓公投與大選脫鉤，親手將公投塞回鳥籠裡；民進黨口口聲聲是修正去年選舉程序紊亂，但設定固定公投日期，無非是避免去年兵敗如山倒般的慘況，在明年1月11日總統與立委大選日重蹈覆轍。為了政治選票，民進黨斷送了許多民主前輩的努力，未來民進黨一旦在野，再高喊著要公投，絕對沒人會相信。

◎旺報

● 在貿易戰、華為封殺等「低氣壓」籠罩全大陸之際，中國史上第一位女性諾貝爾獎得主屠呦呦捎來喜訊！新華社17日報導，屠呦呦與團隊經過3年多研究，終於找到了瘧疾抗藥性的新解方，消息一出，振奮中外醫界，相關「屠呦呦」概念股發威，包括昆藥集團、北大醫藥、四環生物、譽衡藥業、大理藥業、南衛股份、沃華醫藥等集體漲停表態。

● 即將再版的國際權威醫學教科書《牛津醫學教科書（第六版）》，將首次納入屠呦呦團隊成員、中國中醫科學院研究員廖福龍等專家，共同撰寫的青蒿素等傳統中醫藥科研論著，屆時將為中醫文化「走出去」、邁向國際舞台再下一城。

● 美國總統川普揚言將再就3250億美元的中國進口商品加徵25%關稅，美國貿易代表署已安排美東時間17日舉行聽證會，估計有300家美商會出席。由於下一輪加徵關稅的商品中，不少涉及民生用品，例如玩具、服裝等消費品，美國零售商早就提出警告，一旦啟動加徵關稅大災難勢必到來。

● 在越南川金會破裂後、大阪G20峰會舉行前，中共中央宣布，中共中央總書記、大陸國家主席習近平將於6月20日至21日對北韓進行國事訪問。這將是習近平2012年接班以來，首次訪問北韓，也將是第五次習金會。大陸國關學者指出，習近平訪問北韓的時間點確實很「微妙」，重打「朝鮮牌」不無可能，畢竟也可給美方一個信號，貿易戰雖然還有得打，但美國想要解決半島問題，繞不開北京。

◎工商時報

● 國最快於7月2日再對剩下價值3,000億美元的大陸輸美產品，加徵25％關稅。按既定時程，美國貿易代表署（USTR）在5月中針對3,805項關稅清單徵求公眾意見，並於6月17日起舉行為期7天的公聽會及隨後7天的最後反駁期。這意味著如大阪「習川會」無果，期限一到，川普將再度發起新一輪關稅大砲。

●近日媒體盛傳臉書即將發表加密通貨Libra的消息，讓投資人信心大增，激勵比特幣價格衝破9千美元大關，是13個月來首次，也推動整體加密通貨行情上漲。

●國內第一檔ETF元大台灣50ETF（0050）發行滿16年，除了規模、受益人數、交易量都在台居冠，也推升元大投信整體規模站上5千億元大關。元大投信近期與全球龍頭指數公司富時羅素（FTSE Russell）合作，擬發行首檔台灣永續指數，且首度發行ETF連結基金，未來將結合ETF AI智能平台轉型成為ETF解決方案提供者。

●美國對華為的禁令已如雙面刃，已打擊到自家業者，三大晶片巨頭高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、賽靈思（Xilinx）已起身遊說美國政府，希望放行他們供應華為如手機、伺服器的常用零組件，因為這些設備不太可能構成5G網路資安問題。

(中時電子報)