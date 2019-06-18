NBA多倫多暴龍隊日前拿下隊史上第一個總冠軍，17日在多倫多舉行總冠軍慶祝遊行時發生槍擊案，槍擊地點在內森·菲利普斯廣場（Nathan Phillips Square）。警方當場逮捕2名嫌犯，這場槍擊案造成2人重傷，但無生命危險，詳細犯案細節仍在瞭解中。

NBA暴龍隊17日下午在多倫多舉辦總冠軍遊行傳槍。（美聯社）

多倫多暴龍隊先前在NBA總冠軍戰擊敗勇士隊，為隊史第一個總冠軍，為慶祝在此舉辦遊行，沒想到竟傳出意外。遊行的路線原先就預定以市政府外的內森·菲利普斯廣場作為終點，推估150萬的球迷聚集在此。

當地時間17日下午3點45分左右發生槍擊，有2人重傷，其中一人為30多歲的女性，另一人為多倫多市警察，腿部中槍，2名傷者均已送醫急救。

由於參與遊行球迷非常多，這起槍擊案也造成遊行隊伍震驚慌亂，群眾狂奔逃命。稍早警方已逮捕2人，並扣留了兩把武器。至於這起槍擊案是否與還是與恐怖主義有關，詳細犯案細節仍在瞭解中。

(中時電子報)