再聚五甲龍成宮 韓國瑜、王又正聯手戶外問政 (影/新聞深喉嚨)

中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》，17日晚間拉到高雄戶外開講，選在鳳山的龍成宮，韓國瑜一到現場即先入大殿上香，隨後跟著節目訪談接受市民戶外問政。韓國瑜離開後，換李佳芬當「神秘嘉賓」蒞臨現場，雖然她是抱病現身，但仍與現場民眾曝光韓國瑜如何面對抹黑與委屈，更是感人回答，怎麼看待被網路說是與李安的妻子很像這一點。李佳芬說，韓國瑜很少會一直大抱怨，而她是感嘆韓的運氣不好一點，但就是遇到也沒辦法！李佳芬還爆料韓除了拚命洗衣服、還都搶著晾衣服。

主持人王又正問李佳芬說，最近是否韓國瑜一回到家時，會跟她抱怨什麼事?李佳芬說，其實韓國瑜的個性不會一直抱怨，他反而越會在心中有疙瘩的時候，外在表現卻是「惦惦」（默不作聲的台語）。

李佳芬舉例韓國瑜較介意「被說在高雄沒有在做事」，其實他心裡蠻難過，因為就這麼輕易被一句話完全抹滅市政。然後，李佳芬就笑說，剛好因為這週她生病，所以韓國瑜就搶著「拚命洗衣服、再拼命洗衣服」。連李佳芬不在家，每一次打電話問韓國瑜正在做什麼？韓都回說「我在洗衣服」，李佳芬因此吐槽說:「真不知道他是在紓壓？還是在騙我？」

王又正聽聞說最近網路上有文章，是有關李佳芬被說到與李安的妻子很像，因為都在丈夫最失意時在身後給支持，且最大共同點是，兩人都在丈夫失業時給予鼓勵跟啟發，最後兩人失業過後都可以發光發熱。李佳芬聽了之後馬上笑著說，她沒有李安太太這麼優秀，她認為她跟韓國瑜一起經歷的很多變化，都是前面沒多想到後果會是什麼。

李佳芬說，她有時看著韓國瑜，雖然不是長得多英俊，就是「運氣不好一點」，李佳芬想表示的是，每次遇到了就面對的精神，她也只能幫韓國瑜嘆一口氣說：「啊你就是運氣比較不好一點，遇到也沒辦法了嘛～那你就更努力洗衣服吧（開玩笑）」。李佳芬指出，所以當時家事幾乎都是韓國瑜在做，「因為那個時期我比較忙嘛(嬌羞)」，但仍然補一槍吐槽韓說，當時韓國瑜還會會搶著晾衣服，因為他那時閒閒沒事做嘛。

不過，李佳芬話鋒一轉，收起了玩笑，變成面露心疼的說，韓在失落時，四書五經都讀，她其實都知道韓那時心裡很苦！不過，韓國瑜現在能當上高雄市長，心裡已經非常感恩，人生無法計畫。李佳芬說完全不知道會變成這樣，形容現在過著「快轉人生」的生活。

最近有人卻大做文章用韓國瑜失業時過著放蕩的生活來批評，李佳芬替韓國瑜抱不平，但她卻認為，就是因為有經歷過那一段生活，才讓韓國瑜現在不一樣了，沒有過去在立院任職時的火爆浪子個性，變成兒子跟女兒的大玩偶，怎麼弄都不會生氣，反而都是很怕小孩生氣。王又正聽了秒吐槽說，難怪每次韓國瑜遇到有人一看到韓市長就摸他禿頭、或是捏他身體哪裡一下時的激動表現時，韓都沒有因此秒變臉或是表示不悅。

抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事

(中時電子報)