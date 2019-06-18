暴龍奪冠的數百萬人遊行擠爆了多倫多街頭，原定中午進場的群眾很多到了下午兩點多還擠不進去。「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)在主持人「世界最強的籃球員，也是一個好笑的人」的介紹詞之後登台演說，然而他只是開心感謝暴龍球迷的支持，隻字未提去留。

KAWHI IS A FUN GUY pic.twitter.com/TatuxhAH1t — Board Man Gets Paid (@cjzero) June 17, 2019

「謝謝大家給我的所有支援，讓我們能一路打到總冠軍，請盡情歡樂，好好享受這一刻。」語畢，里歐納德不忘調侃自己的招牌怪笑，「啊哈，哈哈哈哈。」他不懂怎麼笑，只好用念台詞的方式來表達。美媒稱讚他「笑到最後的人，就是笑得最好的人。」他也因此獲得新綽號「Fun Guy」，一個好笑的人。

球迷紛紛在台下大喊「再留1年」，羅瑞(Kyle Lowry)又鼓動群眾大喊「再留5年」，但這些話題還不是時候，里歐納德只是微笑以對，轉隊傳言仍滿天飛。詹姆斯(LeBron James)的老隊友戴蒙瓊斯(Damon Jones)「爆料」湖人很有希望簽到里歐納德，然而戴蒙瓊斯並非可信的消息來源。

Crowd to Kawhi: ONE MORE YEAR



Kyle Lowry to crowd: FIVE MORE YEARS pic.twitter.com/rYImiYzVTv — Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) June 17, 2019

里歐納德本來就是加州人，在當地也有房產，勇士隊主場奧克蘭就在加州，加上暴龍很多外籍球員(非洲、歐洲)，所以他們在加州的表現(勇士主場3戰全勝)反而比在自家多倫多還要好，外界認為他和洛城球隊(湖人、快艇)是絕配。

(中時電子報)