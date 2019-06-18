美國在遭日本打臉，說油輪是遭砲彈攻擊，而不是所謂的伊朗水雷或魚雷襲擊後，五角大廈周一下午公開了海軍MH-60R海鷹直升機所拍攝的十幾張照片，以證實伊朗巡邏艇取走美方聲稱的未爆吸附雷。
據CNBC與《商業內幕》（Business Insider）網報導，美軍主張，伊朗要為這次攻擊負責，並說德黑蘭具有必要的資源與熟練能力，得以迅速移除未爆吸附雷。
伊朗1980年代末期曾發動「油輪大戰」（Tanker Wars），在波斯灣四處佈雷而惡名昭彰。最近據信伊朗5月動用水雷，在阿拉伯聯合大公國外海攻擊了4艘油輪。
而日本國華產業社長堅田豊14日說，根據船員報告，油輪是遭上方飛來的物體攻擊，並有船員目擊，是這飛行物造成船體破洞，而油輪遇襲的地方離水面有一段距離。因此，他認為，油輪遭水雷或吸附雷攻擊的機率是零。
另一方面，要求匿名的美國海軍爆裂物處理官員重申，爆炸攻擊的特性符合吸附雷的特徵，而不像是魚雷。他指出，魚雷是從水面下攻擊，而日本油輪上的破洞是在吃水線上方。另一名要求匿名的美國海軍官員說，從這次攻擊的特性看來，攻擊者無意擊沉日本油輪，若要油輪進水，讓它沉沒，就會在吃水線下攻擊。
文章來源：The US military is building a case against Iran with clearer images from the latest tanker attacks
(中時電子報)
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