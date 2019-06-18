大陸四川宜賓17日晚上10點55分，發生規模6.0的地震，至18日清晨，據大陸公布的傷亡數據，已造成11人死亡，122人受傷。

綜合陸媒報導，四川宜賓市政府新聞辦18日早上發布的的消息指出，截至18日5時20分，地震共造成11人死亡（長寧8人、珙縣3人）。受傷122人：長寧48人（雙河37人，長寧鎮4人，竹海鎮1人，梅硐鎮3人，硐底鎮2人，古河1人），其中危重5人，重傷16人，輕傷27人；珙縣受傷71人(其中巡場65人、2人重傷，珙泉鎮4人，底洞2人)；高縣3人（沙河2人，來复1人）。長寧被困14 人，救出13人（已死亡6人），1人正在施救，無生命危險。

微信公眾號「應急管理部」18日消息指出，應急管理部連夜組織工作組趕赴震區指導地方救援救災工作，會同國家糧食和物資儲備局緊急調撥5000頂帳篷、1萬張折疊床、2萬床棉被，支援抗震救災工作。四川省消防救援總隊全勤指揮部及周邊6個消防救援支隊出動63台消防車、302名消防指戰員趕赴現場，開展全面排查和救援救助工作。

也有網友爆料稱長寧縣梅硐鎮有賓館垮塌，有人員被埋。據紅星新聞，梅硐鎮鎮長周永鋼表示，賓館只是局部的一個偏角垮塌，業主受輕傷。

在交通方面，也受到影響，根據四川省交通運輸廳的訊息，受地震影響，當地部分道路受損，部分高速公路和普通公路關閉。

目前，運營高速公路方面：震區附近宜敘高速全線、宜瀘高速宜賓境內4個收費站、納黔高速部分匝道等因地震關閉，宜敘高速部分路段有裂縫和落石出現，宜敘高速k147 ＋550燙斗池中橋已發現有明顯錯位。

在建項目方面：宜賓境內四條在建的高速公路仁沐新高速、成宜高速、宜賓繞城、宜彝高速和川南城際鐵路暫無人員傷亡報告，暫未發現有結構物損害和地質災害。

普通公路方面：S309古高路K234＋550左側（長寧縣硐底鎮）山體塌方，造成道路阻塞，半幅通行。餘震有可能再次造成山體塌方，為確保過往車輛行人安全，已暫時封閉交通。

道路運輸方面：宜賓市運管部門已通知在家的客貨車全部備用，並落實第一批應急運力50輛。

(旺報 )