蘇貞昌對高雄登格熱說：「全台20例登格熱都發生在高雄，其中19例都是韓在跑來跑去選舉期間，發生在高雄，這是很可怕的事。」蘇對韓請款之事則不置可否，而站在旁邊的蔡英文及徐國勇竟面露笑容。(Youtube截圖)

不忍了！綠營頻抹黑、抹紅 韓國瑜反守為攻

韓國瑜為防治登格熱，2月及5月兩度向中央政府提出經費補助要求，但中央政府迄未同意。今天，韓昨天突襲立法院拜會9位高雄綠委，卻大吃閉門羹，只見到了4位立委，其中還有人酸言酸語。前外交官介文汲表示，「韓國瑜看來是要不到錢了，民進黨要藉登格熱來擊垮韓國瑜的算計也已圖窮匕見了。」

介文汲在臉書表示，昨日韓國瑜親自跑來台北向9位民進黨高雄市立委求助，只見到了4位立委。有委員說感到啼笑皆非，有委員要韓先用二備金。蘇貞昌對高雄登格熱說：「全台20例登格熱都發生在高雄，其中19例都是韓在跑來跑去選舉期間，發生在高雄，這是很可怕的事。」蘇對韓請款之事則不置可否，而站在旁邊的蔡英文及徐國勇竟面露笑容。

介文汲說，「韓國瑜看來是要不到錢了，民進黨要藉登格熱來擊垮韓國瑜的算計也已圖窮匕見了。」

介文汲問，如果高雄萬一很不幸爆發了類似2015年1萬9723例，斷送112條人命的登格熱疫情，「蔡英文就算因此贏得了大選，良心能安嗎？」難道高雄市民因爲韓的緣故，就應該受到自己國家這樣的對待嗎？

網友留言「這個國家怎麼變成這個樣子，對外灑錢毫不手軟，對自己的同胞只因為政黨的關係下毒手也毫不猶豫」、「如果再選民進黨，就是三好再加一好，就是四好啦，没藥醫」、「爛黨心中沒有百姓，百姓的命不值錢，死人了正好拿來攻擊對手不是嗎？只要能卡韓什麼事都能做，這種政客全該下架不是嗎？」、「 小賴時死很多人好像都沒人講話哦，不覺得太離譜嗎」。

(中時電子報)