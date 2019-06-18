影后張曼玉淡出演員工作，豈知2014年轉換跑道受邀上草莓音樂節獻唱，卻引來惡評如潮，還因此失去很多電影圈朋友，近期參加陸綜《少年可期》，擔任偶像團體「樂華七子」嘉賓，更在節目中提到當年演藝圈遇到的挫折，還講到一度哽咽。

張曼玉在節目中拿出18歲時寫給姊姊的信，當時入行時成為很多人喜歡的大明星，一度覺得夢想成真了，未料卻碰到許多難以忍受的事情，其中最討厭的就屬假的笑容和「晚飯」，而根據她解釋所謂的「晚飯」，就是得去賣笑應酬的「飯局」，不過進入演藝圈最讓她心情低落的原因，莫過於早就想淡出當平凡人，但難抵現實一做就是30多年，後來只好設定幫媽媽買房等目標，等到達成就會慢慢淡出。

不過最令人關注的，就是在這封信的最後提到「想要回到家人的身邊」，對此張曼玉表示家是唯一可以做自己的地方，「穿她想穿的衣服，也可以做任何她想做的事情」。

親吐淡出影壇原因 張曼玉曝最厭惡這兩點（中天新聞）

(中時電子報)