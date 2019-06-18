高雄市長韓國瑜昨天突然現身立法院，除拜訪藍綠兩黨的高雄立委，更拜會前立法院長王金平，上演一場「韓王會」。但媒體注意到，韓國瑜拜會王金平，王的臉色是冷淡且略帶警告意味；但對鴻海董事長郭台銘，則是抱以肯定的態度，王金平對郭韓的態度，已隱約透露下一步的抉擇。

韓國瑜昨天上午現身國民黨團大會，拜託國民黨團能夠支持高雄取得登革熱防疫相關的補助款，緊接著韓國瑜就去拜會高雄市民進黨立委的辦公室，盼能共同爭取防疫相關補助。而韓國瑜更特地到王金平辦公室拜會，意外促成「韓王會」，由於拜會相當臨時，兩人稍微寒暄一下，談論疫情、市政後便結束。會後媒體詢問王金平，見到韓會不會尷尬？王則表示，「不會啦，怎麼會？」

對此，港媒《中評網》表示，韓國瑜拜會王金平，但王對韓相當冷淡，已透露玄機，當韓讚美王金平是立院老大時，王僅回老大在綠島。接著，韓要請王支持登革熱防治預算，王卻要韓用高雄市第二預備金，還說行政院不會不給，與總統府秘書長陳菊說法不謀而合。

對於郭台銘，王金平的反應則大為不同，在17日接受廣播專訪時，王金平表示，郭已經看他3次，未來也可能再見面；更表示韓郭朱的民調在未來一個月可能會有新的發展，王更主動提及 如果提名郭台銘，定會全力支持。

相比王對兩人態度，《中評網》指出，王金平從3月宣布參選後，與韓國瑜的關係從心意相通到現在劃清界線，遠韓親郭，似乎已透露王金平下一步挺郭不挺韓的抉擇。更甚者，王金平也沒有否認可能參選2020，更明言他不會退黨，擺明給國民黨一道要不要開除他的難題。

(中時電子報)