寧波中學舊校門 見證屠呦呦青春 09:202019/06/18 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 臨近畢業季，浙江寧波中學日前集中展示了一批學校老校門的照片。其中一張照片，校門規模不大，門額上方「浙江省立寧波中(學)」幾個大字清晰可見，這座並不高大的校門見證眾多學子的青春，包括了知名科學家屠呦呦。 寧波中學校史館負責人羅堯敏表示，照片攝於1947年，校址位於現在的興寧橋畔，校名是繁體，兩圓柱佇立，是抗戰勝利後，重修校園的珍貴資料。抗日時期，著名物理教授王謨顯，數學名師酈肩時，知名學者呂漠野等人先後在寧波中學授課教學。寧波中學在浙中小山溝裡開創堪稱全國一流的輝煌。 (旺報 ) #寧波 #中學 #校門 #照片 #青春 也許您會感興趣 推薦閱讀 柴智屏霸氣嫁女 親家任憑擺布 04:102019/06/14 娛樂新聞 台灣大總經理林之晨與富邦悍將許晉哲 將獻出開球與打擊處女秀 15:422019/06/14 財經 台中、寧波簽署旅遊合作協議 加速兩地觀光直航 18:192019/06/14 旅遊 全球首創！理膚寶水油痘粉刺A.I.智慧診斷登台 22:542019/06/14 生活 遠航之夜 空服員勁舞嗨翻全場 04:092019/06/15 企業經營 華江蝴蝶季登場 生態課玩中學 04:102019/06/15 地方新聞 黎明高中畢業典禮 校長致詞唱給你聽 00:102019/06/16 生活 華盛頓中學校園美女潘妍希熱心公益 活出真善美 18:462019/06/16 生活 遍及陸高校 300名校長出自寧波 04:092019/06/18 焦點新聞 寧波中學老校門 見證學子青春 04:092019/06/18 焦點新聞 兩岸熱門新聞 四川強震 賓館倒塌 高速公路封閉 - 兩岸 - 旺報 四川6.0地震11死 震感10餘秒有房舍倒塌 - 兩岸 陸四川長寧地震12小時：12人死亡百餘人受傷 - 兩岸 - 旺報 四川長寧6.0地震 釀11人死多棟房屋倒塌 - 兩岸 四川宜賓地震出現餘震 已12死125傷 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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