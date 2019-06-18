臨近畢業季，浙江寧波中學日前集中展示了一批學校老校門的照片。其中一張照片，校門規模不大，門額上方「浙江省立寧波中(學)」幾個大字清晰可見，這座並不高大的校門見證眾多學子的青春，包括了知名科學家屠呦呦。

寧波中學校史館負責人羅堯敏表示，照片攝於1947年，校址位於現在的興寧橋畔，校名是繁體，兩圓柱佇立，是抗戰勝利後，重修校園的珍貴資料。抗日時期，著名物理教授王謨顯，數學名師酈肩時，知名學者呂漠野等人先後在寧波中學授課教學。寧波中學在浙中小山溝裡開創堪稱全國一流的輝煌。

(旺報 )