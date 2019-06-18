民間相傳，唐末第一猛將李存孝為救父打虎，留下其足跡與虎蹄印各一，其英勇行為傳頌至今。然而近日生物學家宣布，所謂的「虎爪印」和「人足跡」，其實是恐龍腳印。這證實恐龍足跡與中國民間傳說密切關係，可以繼續挖掘民間傳說來獲取恐龍足跡的線索。

位於江蘇省新沂市馬陵山地區的一處景點，長久以來被認為是唐末第一猛將李存孝打虎的足印。中美古生物學家16日宣布，民間所傳「李存孝打虎處」的「虎爪印」和「人足跡」，其實為恐龍腳印。

(旺報 )