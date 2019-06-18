誤會大了！李存孝打虎留印 其實是恐龍足跡 09:182019/06/18 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民間相傳，唐末第一猛將李存孝為救父打虎，留下其足跡與虎蹄印各一，其英勇行為傳頌至今。然而近日生物學家宣布，所謂的「虎爪印」和「人足跡」，其實是恐龍腳印。這證實恐龍足跡與中國民間傳說密切關係，可以繼續挖掘民間傳說來獲取恐龍足跡的線索。 位於江蘇省新沂市馬陵山地區的一處景點，長久以來被認為是唐末第一猛將李存孝打虎的足印。中美古生物學家16日宣布，民間所傳「李存孝打虎處」的「虎爪印」和「人足跡」，其實為恐龍腳印。 (旺報 ) #足跡 #恐龍 #民間 #虎爪 #生物學 也許您會感興趣 推薦閱讀 台綜院：2019年台灣經濟成長率降至2.08％ 16:092019/06/14 財經 植一方捐贈福田 侯友宜感念民間企業捐獻消防救災裝備 14:032019/06/17 社會 不滿修惡公投法 民間團體強烈抗議重返鳥籠 22:322019/06/17 政治 民間傳說打虎足跡 實為恐龍腳印 04:102019/06/18 焦點新聞 兩岸熱門新聞 四川強震 賓館倒塌 高速公路封閉 - 兩岸 - 旺報 四川6.0地震11死 震感10餘秒有房舍倒塌 - 兩岸 陸四川長寧地震12小時：12人死亡百餘人受傷 - 兩岸 - 旺報 四川宜賓地震出現餘震 已12死125傷 - 兩岸 - 中時 四川長寧6.0地震 釀11人死多棟房屋倒塌 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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