暴龍隊奪冠之後，前鋒「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)遊行時沒有穿上冠軍汗衫，而是穿著一件帶有他座右銘「Board Man Gets Paid」的特製T恤。「會搶籃板的人就有高薪。」里歐納德解釋：「我在中學和大學時期最常說這句話，我們以此自勉來打進NBA。」

在 Instagram 查看這則貼文 MVP! NBA（@nba）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 17 日 上午 8:20 張貼

籃板球與防守以前俗稱苦工，搶籃板最重要是卡位，「這代表一種拚戰精神，比你的對手更努力，搶到更多籃板、進攻籃板，就能幫助球隊獲勝。」里歐納德表示這是他的座右銘，他以前搶下籃板球時偶爾會跟對手嗆聲，嗆的就是這句「搶籃板就有高薪。」在這個外線投籃飆分的年代，里歐納德仍保有老前輩剛健質樸的古風。

其實里歐納德不是大個子也非籃板高手，他主要以防守著稱，菜鳥球季他場均7.9分、5.1籃板，以選秀15順位獲選年度新秀第一隊，這是對他拚鬥精神的肯定。至於最重要的高薪，里歐納德2014年奪冠時年薪僅188萬美元，還被老皇帝喬丹(Michael Jordan)壓榨，他在飛人品牌代言費每年不到50萬美元。

里歐納德前一次的合約是馬刺隊5年9400萬美元，現在(暴龍)還剩下最後一季球員選項2100萬美元，不過他會跳脫重簽。如果他留在暴龍可以獲得5年1.9億美元，轉投其他球隊可簽4年1.4億美元。但這點差額不會影響里歐納德，否則他也不會推掉馬刺5年2.2億美元的超級合約了。

(中時電子報)