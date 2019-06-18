日本共同社報導，聯合國經濟社會局17日公布2019年全球「潛在扶養率」(扶老比率，即65歲以上的人口與25至64歲青壯人口的比率)調查結果，其中日本為全球最低僅1.8。日本受到少子高齡化的影響，使年金加保者的生產年齡層的負擔大增。

報導指出，聯合國調查全球的潛在扶養率，全球的平均值約為5, 除了數值最低(1.8)的日本之外都只公布概數，沒有公布詳細的數值。與日本一樣平均值約在2左右的還有芬蘭、希臘、義大利、保加利亞、葡萄牙、法國等8國。平均值在3左右的有美國、英國、德國、西班牙、瑞典、澳洲等37國。

平均值為3時，即3人以下的青壯年要撫養1名老人，日本的平均值才1.8, 即每1.8人就要扶養1名老人。

高齡化是全球的傾向，2019年全球人口的9％都是65歲以上的老人，推算至2050年65歲以上的人口將達到16％，80歲以上的人口也將增加到約近3倍。

(中時 )