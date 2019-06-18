周六晚上開始變天，梅雨鋒面抵達。(氣象局)

今天各地氣溫偏高，午後有短暫雷陣雨，北部氣溫24~35度、中部24~34度、南部25~36度、東部24~33度。氣象專家吳德榮指出，明天到周五 (19~21日)台灣在暖氣團內，會有極高溫，全台氣溫大都達35度以上，甚至於更高。周六晚上(22日)至周日(23日)「梅雨季」第6道鋒面抵達北部，恐有「劇烈天氣」雷擊、強風、瞬間強降雨等，但降雨仍有空檔，各地悶熱，高溫30度以上。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說道，明天至周五 (19至21日)「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣位在暖氣團內，天氣晴朗炎熱伴隨著極高溫，幾乎全台飆破35度，午後各地有短暫雷陣雨。

吳德榮說，周六(22日)白天「滯留鋒」接近台灣，西南風迎風面的西半部地區有短暫陣雨，以及午後對流降雨，皆明顯增多，天氣繼續悶熱。

吳德榮說，周六晚至周日(22~23日)「梅雨季」第6道鋒面抵達北部，全台天氣不穩定，降雨機率大幅提高，特別是東北部、西半部地區恐有「中、小尺度對流系統」發展，伴隨劇烈天氣，如：雷擊、強風、瞬間強降雨等。下周一(24日)鋒面北移，天氣仍不穩定，有降雨的機會。

鋒面南移天氣穩定 高屏「發燒」飆36°C

(中時電子報)