美伊關係緊張升溫，美國國防部17日以「防禦」目的為由，宣布在中東地區增兵1,000人。

因應伊朗威脅，美國政府17日宣布中東再增兵1,000人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）周一在聲明稿中指出，此次增兵是回應美國中央司令部（US Central Command）的需求，同時也參考了美國參謀長聯席會議主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff）以及白宮的建議而提出指令，目的是處理中東地區的陸、海、空威脅。

夏納翰說，近來伊朗攻擊事件證明美方所掌握的情資確實可信，「伊朗軍隊及其餘替代組織確實有敵對行為，威脅到美國在中東地區的人員及利益。」

他強調美方並不尋求和伊朗發生衝突，此舉是為了確保美方在該地區軍隊人員的安全與福祉，同時也為了保護美國國家利益。他說美國將持續嚴密監控整個情況，並且根據掌握到的情資及可能發生的威脅，必要時將調整部隊級別作為因應。

就在夏納翰宣布增兵前，五角大廈周一下午才公布一組照片，顯示伊朗巡邏艇13日時取走遭襲擊日本油輪上的未爆吸附水雷，德黑蘭方面則強硬否認美方稱油輪是遭伊朗攻擊的指控。13日2艘油輪在阿曼灣遇襲。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天將前往中央司令部監督所有中東軍事活動。

(中時電子報)