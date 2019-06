美伊關係緊張升溫,美國國防部17日以「防禦」目的為由,宣布在中東地區增兵1,000人。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)周一在聲明稿中指出,此次增兵是回應美國中央司令部(US Central Command)的需求,同時也參考了美國參謀長聯席會議主席(Chairman of the Joint Chiefs of Staff)以及白宮的建議而提出指令,目的是處理中東地區的陸、海、空威脅。

夏納翰說,近來伊朗攻擊事件證明美方所掌握的情資確實可信,「伊朗軍隊及其餘替代組織確實有敵對行為,威脅到美國在中東地區的人員及利益。」

他強調美方並不尋求和伊朗發生衝突,此舉是為了確保美方在該地區軍隊人員的安全與福祉,同時也為了保護美國國家利益。他說美國將持續嚴密監控整個情況,並且根據掌握到的情資及可能發生的威脅,必要時將調整部隊級別作為因應。

就在夏納翰宣布增兵前,五角大廈周一下午才公布一組照片,顯示伊朗巡邏艇13日時取走遭襲擊日本油輪上的未爆吸附水雷,德黑蘭方面則強硬否認美方稱油輪是遭伊朗攻擊的指控。13日2艘油輪在阿曼灣遇襲。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天將前往中央司令部監督所有中東軍事活動。

(中時電子報)