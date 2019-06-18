防人之心不可無，跟同事一起去狂歡也會出事！台北一名OL跟同事一起去信義區夜店狂歡，沒想到爛醉後竟被帶到旅館，遭2名男同事接連性侵，台北地檢署昨（ 17日）依乘機性交罪將兩男起訴。

事件發生在去年6月7日，這名OL與張男、陳男等4名同事一起去夜店尋歡。據三立新聞報導，席間OL酒醉不省人事，被張男帶去旅館休息，張男趁機性侵得逞。不料之後陳男進入旅館房間，見女同事醉倒，竟也起色心性侵。

OL清醒後，發現自己衣衫不整，趕緊驗傷報警。張、陳兩人到案後坦承與女同事發生性關係，但辯稱是合意性交。檢方查閱監視錄影，發現女子進入旅館時步伐不穩，認定她當時已是泥醉狀態，依乘機性交罪將張、陳兩男起訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)