高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，民眾自發舉辦「庶民總統 贏回台灣」系列誓師活動，不僅在凱道創下40萬人，花蓮與雲林場也各自湧入約15萬人，台中場也即將舉辦，聲勢驚人。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，每周造勢於兵法原則不符，這麼做除了因應「韓黑」攻勢，還有就是怕在初選「被做掉」。

胡幼偉在臉書發文，表示：「本來從作戰原則而言，有一鼓作氣、再而衰、三而竭的顧慮。 然而，由於黑韓每天不斷，再加上地氣族深怕老韓跟髮中分一樣，在初選中「被做掉」，於是，每周一次的地氣族大集結，便成了發揮兩項功能的活動：1. 抗議黑韓大會；2. 老韓親自反殺抹黑、抹黃、抹紅說明會。」

胡幼偉進一步指出：「因為是任務取向的兵團集結，而不是單純捧場的嘉年華會，使地氣族有了撐到底、拼到底的動能。有些知識份子或名嘴對地氣族的每周一會，斥之以瘋狂或不理性，我卻不這麼認為；我還是在深刻思考這些活動的意義。」

此外，胡幼偉也大呼不可思議，直言：「去年九合一大選時，評論界最流行的說法是：九合一是老韓ㄧ人救了一黨，而不是國民黨的勝利。」以此邏輯，2020國民黨若想勝利，勢必得借重韓國瑜對「地氣族」的召喚；然而，如今韓陣營與地氣族們卻像是「泰北軍孤」，危機感特重，且明槍暗箭、防不勝防。

不僅如此，胡幼偉更感嘆：「老韓還在帶領地氣族拼鬥，原來讚許老韓成就的一些評論員，現在對這支部隊，卻是極盡嘲諷羞辱之能事。老郭一出場，有些人拼命吹捧，一副突然找到更強戰將的樣子。然而，除了能指揮鴻海員工，郭根本是戰場新手，沒有戰績能證明其戰力；搞了批策士在身旁，民調數字也沒能突破到什麼境界。現在就變成，能戰的部隊，飽受批評；戰力不明的部隊，被捧上了天。老韓突然從可以一人救一黨的頭號戰將，變成了岳飛或袁崇煥。」

(中時電子報)