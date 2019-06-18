藥師很好賺？有網友近日在PTT上發文指出，「藥師是三類除了醫牙以外最值得填的科系」，經濟最慘的2009年一個月都還有5萬月薪，工作又單純，不進手術房、不用看病，沒有醫療糾紛。此文一出，引發熱烈討論，但卻有不少網友打臉，「藥局競爭高，藥師薪水7、8萬是天花板，還要輪班，其實很慘」。

這名原PO在PTT上表示，在7、8年級生考大學的那幾年那幾年，藥師這科系分數低，但其實畢業後薪資大翻轉，2009年經濟最慘時，還能有50K，一般醫院新進藥師都有62K以上，藥師就坐著開藥盒、包藥，工作單純，幾乎沒有醫療糾紛的問題，當初沒填藥師的是不是很後悔呢？原PO底下還補充，藥師不用輪班、不用oncall。

雖然底下有很多網友跟著喊後悔，但也有很多人持相反意見，「不是啊，隨便二類理工碩蹲個3～5年都百萬年薪」、「10年後身邊朋友薪水翻3倍自己依然不變」、「藥師不用輪班? 這只能噓了」、「誰跟你只會開藥盒包藥」、「藥局競爭高，藥師薪水七八萬是天花板，其實很糟」。

(中時電子報)