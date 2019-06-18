梅雨過後，盛夏將至，氣溫逐步升高。衛福部國民健康署表示，夏天除了要避免中暑外，流汗過多易讓血液濃稠，引發脫水、心律不整或心臟衰竭等症狀，並整理出護心5招，包含飲食與補充水分、規律運動、戒菸、定期健檢、控制三高等方式，提醒民眾盛夏如何遠離心血管疾病。

國健署在臉書表示，夏天氣溫升高，人體血管擴張，血流量增加，使心臟負擔變大，並且流汗變多、身體水分蒸發讓血液變濃稠，易出現脫水、冠狀動脈堵塞等現象，嚴重時會導致心肌梗塞、心律不整或心臟衰竭，提醒有三高、肥胖、過量飲酒、吸菸的民眾要多加注意，國民健康署也提供「護心5招」遠離心血管疾病。

1.健康飲食，適量多次飲水

國健署建議，飲食可多選用蔬菜、糙米、全穀雜糧、少油、少鹽，並減少高飽和脂肪食物，以蒸、煮、川燙代替油炸，多喝白開水來取代含糖飲料，採少量分次慢慢喝。

2.規律運動

運動能紓壓、增進血液循環等好處，建議每週累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車及伸展操等運動，國健署提醒，戶外運動宜在清晨或傍晚天氣較涼爽時進行，切忌避免於上午10點至下午2點烈日下運動。

3.向菸說不

不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加血管傷害以及心臟病的風險，國民健康署提供二代戒菸服務，使戒菸不再是難事。

4.定期健檢

國民健康署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，民眾可善加利用，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查。

5.三高控制

心血管疾病的源頭管理是三高控制(高血壓、高血糖、高血脂)，已有三高的民眾更應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

(中時電子報)