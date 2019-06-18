大陸四川宜賓17日晚上10點55分，發生規模6.0的地震，依據大陸方面最新發佈會的通報資料：截至6月18日淩晨5時30分，地震共造成11人死亡，123人受傷，其中長寧縣8人死亡49人受傷，珙縣3人死亡71人受傷，高縣3人受傷。

四川長寧地震共造成11人死亡、123人受傷

(旺報 )