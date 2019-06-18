四川長寧地震共造成11人死亡、123人受傷 09:182019/06/18 旺報 賴廷恆 、 王文郁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019年6月18日，四川宜賓。航拍震央長寧縣雙河鎮，搶險隊員仍然在葡萄村8組進行搜救工作。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸四川宜賓17日晚上10點55分，發生規模6.0的地震，依據大陸方面最新發佈會的通報資料：截至6月18日淩晨5時30分，地震共造成11人死亡，123人受傷，其中長寧縣8人死亡49人受傷，珙縣3人死亡71人受傷，高縣3人受傷。 四川長寧地震共造成11人死亡、123人受傷 (旺報 ) #受傷 #死亡 #地震 #大陸 #四川 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普被警告 勿將華為當貿易戰籌碼 16:072019/06/14 國際 四川惠台70條 提供通關便利 04:092019/06/15 焦點新聞 貿易戰升級...打壓大陸反傷己 600美企 聯名籲川普取消加稅 04:092019/06/15 財經要聞 陸醫療器械崛起 04:092019/06/16 專題周報 研訓院看世界－中美貿易衝突 對大陸地方金融的影響 04:102019/06/17 財經要聞 柔道被摔腹部挫傷告傷害 檢認風險自負不起訴 12:562019/06/17 社會 假貨太多 近半數陸人網購不滿意 19:032019/06/17 財經 四川6.0地震11死 震感10餘秒有房舍倒塌 23:232019/06/17 兩岸 三大挑戰待克服 Costco大陸首店8月開幕 04:102019/06/18 全球財經 四川長寧6.0地震 釀11人死多棟房屋倒塌 01:432019/06/18 兩岸 兩岸熱門新聞 四川強震 賓館倒塌 高速公路封閉 - 兩岸 - 旺報 四川6.0地震11死 震感10餘秒有房舍倒塌 - 兩岸 陸四川長寧地震12小時：12人死亡百餘人受傷 - 兩岸 - 旺報 四川長寧6.0地震 釀11人死多棟房屋倒塌 - 兩岸 四川宜賓地震出現餘震 已12死125傷 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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