PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

不忍了！綠營頻抹黑、抹紅 韓國瑜反守為攻

高雄市長韓國瑜痛批中央「卡韓」，遲遲不發放5300萬登革熱補助專款，昨日（17）甚至為此北上拜會立院，盼朝野立委不分藍綠，齊心為高雄市民生命安全著想。當晚，夫人李佳芬也在戶外開講中爆料，已有華僑打算募款祝高雄！對此，網友驚嘆「李佳芬才是大魔王」，直言「蘇貞昌你這局輸真慘」。

韓國瑜表示「蚊子不分藍綠」，登革熱爆發對高雄市傷害太大，不僅打擊城市形象，也對市民的生命財產安全造成威脅，影響甚鉅。目前迫切需要中央補助，北上拜會立法院朝野各黨，盼為高雄巿民爭取經費。當晚，夫人李佳芬更在《新聞深喉嚨》透露，最近接到華僑通知，若高雄都拿不到補助款，海外華僑將發動募捐；再等等看中央，如果沒等到，就得要採取募款方式來幫高雄市政府。

對此，網友在PTT論壇發《李佳芬才是大魔王》一文，寫道：「華僑已經表示若行政院不給錢，他們自己發動募款給高市府。蘇貞昌應該沒有想到這步吧，不管之後有沒有撥款，蘇貞昌你這局輸真慘。」

網友則紛紛回覆：「等兩萬例才會給」、「僑界發動募款救高雄疫情一定會出大量的新聞」、「2020下架抹黑黨就是了」、「這招真的狠毒，看蘇院長如何拆招」。

(中時電子報)