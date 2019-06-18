不忍了！綠營頻抹黑、抹紅 韓國瑜反守為攻

高雄市長韓國瑜近來頻頻造勢，雖然人氣依舊紅不讓，但引發外界質疑辦太多場造勢活動，容易造成彈性疲乏，反而人氣不升反減的危機。對此，韓國瑜的小舅子李明哲表示，基層支持者和民眾非常擔心韓國瑜會被一些無法預期的手段做掉，導致韓沒有辦法出線，因此希望韓能到全台各個縣市去走走，跟大家說說話或舉辦活動。韓現在就是在座一場實驗，本著正能量向前走，也感謝願意跟著走的支持者。

韓國瑜第3場造勢大會15日在雲林登場後，鴻海董事長郭台銘也推出競選廣告，但郭韓兩人舉動引發國民黨內不安，連前新北市長朱立倫強調，造勢、廣告都是個人的選擇，現在只是黨內初選，他不希望勞民傷財，也不希望造成黨內對立，適可而止就好，「太多造勢或買廣告都不適合在初選出現。」

對於韓國瑜從6月份就每週辦造勢活動，但媒體觀察韓的聲望似乎不升反降。對此，據港媒《中評網》報導，李明哲表示，其實基層支持者、民眾非常擔心韓會被一些無法預期的手段做掉，導致韓沒有辦法代表真正的民意出線。因此支持者希望韓能到全台各個縣市去走走，跟大家說說話或舉辦活動。

李明哲更以雲林為例，他表示雲林議長沈宗隆也是韓粉，因此當沈登高一呼，就可將許多隱性的韓粉支持者的力量凝聚，以實際行動力挺韓國瑜。他們認同韓、相信韓，再多的黑韓也就不在乎。

李明哲表示，韓國瑜選擇這條路有過低潮跟徬徨，但回到雲林後，看到這麼多鄉親支持、力挺，雲林鄉親的溫暖絕對可以帶給韓更多正向的能量。

(中時電子報)