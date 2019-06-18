忘了手機在哪的老翁著急報案，警員幫他在一堆行李中找出。（斗六分局提供）

警方近年服務年長者走失案件激增，15日雲林挺韓活動也發生數起，一對從屏東前來斗六擺攤的七旬老夫婦，丈夫收攤後休息片刻，醒來發現老妻已經走失；一名86歲老翁報警手機不見，結果是在行李裡面；還有兩人報案找不到自己的車。

從屏東前往斗六擺攤的老夫妻，在造勢活動前一天就抵達，15日傍晚收攤後，老翁因整夜沒睡，請老伴顧攤位，自己打盹休息一下，沒想到一覺起來發現老伴不見了，因老妻罹患失智症，急得四處找，並向警方報案。

斗六派出所也接獲報案在斗六中華影城內，一名老婦疑似失智找不到路，警方前往查看，一名七十歲老婦在電影院內徘徊不知所措，把她帶回派出所內休息，並以人臉系統查證，得知老婦人家住屏東萬巒，剛被通報為失蹤人口。兩相比對，原來是擺攤老翁的老妻。

斗六公正派出所員警則接獲一名住在台中的86歲老翁報案，忘了手機遺留在甚麼地方。警方說，老翁年事已高，操著重重的口音，溝通很困難，員警警員吳嘉維耐心比手畫腳一番，終於在老翁一堆隨身行李中找到手機，老翁開心感謝員警的幫忙，還不忘寫了一張「感謝狀」。

雲林挺韓造勢會場斗六人文公園周邊很多馬路，外地人一不小心就忘了自己從哪裡來，公正派出所三名剛畢業的員警吳佩茜、蔡育禎、黃柏翰，拼湊民眾零星的記憶「在田間小路」、「附近很寬、很大」等含糊的描述，成功協助該2人眾尋回車輛。

公正所所長何圳生表示，民眾外出對當地地理位置必定不熟悉，停車時記得記錄附近的地址，善用手機拍照留存，才能在最短的時間內透過警方或當地居民協助，找到自己的車子。

(中時 )